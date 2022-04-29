Сменят работу в 2022 году: названы три знака зодиака

Как подмечают астрологи, Овны достаточно амбициозны.

Представители этого знака не любят засиживаться на одном месте. Карьерный рост для них не является пустым звуком.

А вот Стрельцам свойственна активность и энергичность на работе.

Они всегда успевают сделать больше, чем от них требуется. На фоне коллег, по данным публикации «Пятого канала», представители знака Огня действительно выделяются, а в ответ ждут роста дохода и повышения в должности.

Если начальство им такого варианта не предложит, они найдут другое место.

Водолеи из тех, кто не боится нового и готов стать первооткрывателем.

От руководства этот знак ждет ответной реакции в виде повышения оклада.

В 2022 году у них есть все шансы кардинально сменить поле деятельности.