Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:34 29.04.2022

Черный дым напугал жителей Нур-Султана

нур-султан, стройка, пожар, дым, дчс, комментарий Фото: скриншот видео
В Нур-Султане на территории строительного объекта произошел пожар. Об этом сообщили в столичном департаменте по чрезвычайным ситуациям, передает Zakon.kz.

Видео с черным дымом, который напугал жителей столицы, появилось в одном из Telegram-каналов.

По словам автора видео, произошел «жесткий» пожар.

По предварительной информации, дым был виден по адресу: ул. Аккемер, 31/1, куда в 15:19 выехали подразделения ДЧС Нур-Султана.

По прибытии установлено, что на территории строительного объекта горит складированный строительный материал (пеноплекс) на предварительной площади 40-50 кв. м. Пожар ликвидирован в 15:34.Пресс-служба ДЧС Нур-Султана

В ведомстве отметили, что жертв и пострадавших нет.

Динара Халдарова
Нур-Султан
Пыльная буря, гроза и ураганный ветер ожидаются в Казахстане
28.04.2022
Участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС наградили в Казахстане
28.04.2022
Прокуратура Алматы предостерегает граждан от телефонных мошенников
28.04.2022
США не позволят России использовать нефть и газ для ухода от санкций – Байден
28.04.2022
Рекордный рост цен ожидают жители Германии
29.04.2022
Главная Топ LIVE Все