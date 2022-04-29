Черный дым напугал жителей Нур-Султана

Видео с черным дымом, который напугал жителей столицы, появилось в одном из Telegram-каналов.

По словам автора видео, произошел «жесткий» пожар.

По предварительной информации, дым был виден по адресу: ул. Аккемер, 31/1, куда в 15:19 выехали подразделения ДЧС Нур-Султана.

По прибытии установлено, что на территории строительного объекта горит складированный строительный материал (пеноплекс) на предварительной площади 40-50 кв. м. Пожар ликвидирован в 15:34. Пресс-служба ДЧС Нур-Султана

В ведомстве отметили, что жертв и пострадавших нет.