«Октоберфест» проведут в Германии после двухлетнего перерыва из-за пандемии

Как пишет ТАСС, мероприятие, вероятнее всего, состоится без каких-либо коронавирусных ограничений этой осенью на юге Германии.

Я принял решение отдать распоряжение городской администрации провести «Октоберфест» 2022 года без эпидемиологических правил и ограничений, – заявил обер-бургомистр Мюнхена (Бавария) Дитер Райтер.

Организаторы два года подряд вынуждены были отменять фестиваль пива из-за большого числа заболевших коронавирусной инфекцией. В последние месяцы ситуация с коронавирусом в Германии стабилизировалась, вследствие чего большинство ограничений было снято.

Первый раз пивной праздник был проведен 12 октября 1810 года и приурочен к бракосочетанию кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Впоследствии фестиваль проводился почти ежегодно. В среднем посетители «Октоберфеста» в дни его проведения тратят более €1 млрд.