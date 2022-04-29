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18:21 29.04.2022

«Октоберфест» проведут в Германии после двухлетнего перерыва из-за пандемии

возобновлен после пандемии Фото: pexels
Впервые с начала пандемии власти Мюнхена решили не отменять фестиваль пива «Октоберфест». Ежегодно мероприятие собирает на праздник около 6 млн человек, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, мероприятие, вероятнее всего, состоится без каких-либо коронавирусных ограничений этой осенью на юге Германии.

Я принял решение отдать распоряжение городской администрации провести «Октоберфест» 2022 года без эпидемиологических правил и ограничений, – заявил обер-бургомистр Мюнхена (Бавария) Дитер Райтер.

Организаторы два года подряд вынуждены были отменять фестиваль пива из-за большого числа заболевших коронавирусной инфекцией. В последние месяцы ситуация с коронавирусом в Германии стабилизировалась, вследствие чего большинство ограничений было снято.

Первый раз пивной праздник был проведен 12 октября 1810 года и приурочен к бракосочетанию кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Впоследствии фестиваль проводился почти ежегодно. В среднем посетители «Октоберфеста» в дни его проведения тратят более €1 млрд.

Оксана Житникова
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