СМИ: КНДР готовится провести новые ядерные испытания

Ожидается, что они могут состояться в период с мая по сентябрь текущего года, передает Financial Times.

Как сообщили изданию в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) Вашингтона, новые спутниковые снимки ядерного полигона Северной Кореи в Пхунгери показывают, что Пхеньян готовится к своему первому ядерному испытанию с 2017 года. Отмечается, что подготовка к нему «идет полным ходом».

На полигоне фиксируются работы по возведению новых зданий, а также концентрация оборудования в непосредственной близости от площадки.

Как утверждают в Financial Times, темпы подготовки позволяют сделать предположение, что испытания могут быть проведены с мая по сентябрь 2022 года.

Прошлые испытания ядерного оружия на территории Северной Кореи состоялись 3 сентября 2017 года. Тогда власти страны заявили, что специалисты подорвали компактный водородный (термоядерный) заряд, мощность которого, по разным данным, составила от 70 до 100 килотонн. Предполагается, что подобной бомбой можно оснащать межконтинентальные баллистические ракеты.

26 апреля Ким Чен Ын, выступая на параде в честь 90-летия основания Корейской народной армии (КНА), заявил, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости. По его словам, Пхеньян будет тщательно готовиться, чтобы иметь возможность в любой момент задействовать сдерживающую силу ядерного оружия.