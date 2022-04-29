Уникальный Центр настольного тенниса открылся в ВКО

Четырехэтажное здание в Усть-Каменогорске – это спортивное сооружение нового уровня. При возведении арен для соревнований использовалось покрытие Enlio, которое соответствует всем международным требованиям ITTF. Всего арен две – на 32 и 18 столов – с общей вместимостью зрителей почти 400 человек. Кроме собственно арен для соревнований и тренировок, в центре расположены залы с тренажерами новейшего поколения, массажные кабинеты и зоны отдыха. Просторный конференц-зал также позволяет проводить различные мероприятия. В рамках центра будет работать детско-юношеская спортивная школа по настольному теннису, к созданию которой привлекли лучших тренеров по этому виду спорта. Именно они будут воспитывать восходящих звезд и растить будущих чемпионов.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Сегодня в регионе состоялось торжественное открытие центра, в котором приняли участие аким ВКО Даниал Ахметов, представители Федерации настольного тенниса и олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова.

Мы сегодня с вами открываем теннисный центр, но мне кажется, правильнее будет – дворец теннисного спорта, поскольку здесь все наши спортивные сооружения, все оборудование отвечают строгим международным стандартам. Я думаю, недалек тот день, когда мы будем здесь проводить вместе с вами чемпионаты Азии, континента и мира. Желаю вам успехов! Аким ВКО Даниал Ахметов

Фото: пресс-служба акимата ВКО

С поздравительной речью выступил президент Федерации настольного тенниса РК Данияр Абулгазин.

Искренне поздравляю вас с новым дворцом настольного тенниса. В стране уже построено 6 дворцов настольного тенниса, но этот дворец самый большой, передовой, единственный центр, где есть медицинская часть. Мы будем прилагать все усилия, чтобы поднимать квалификацию наших тренеров. Президент Федерации настольного тенниса РК Данияр Абулгазин

В медицинском диспансере спортсмены смогут восстанавливаться после чемпионатов, соревнований и травм. В нем будут работать лучшие врачи, специализирующиеся именно на спортивной медицине.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Важно отметить, что Центр настольного тенниса открывает свои двери не только для профессионалов, заниматься и играть смогут и просто любители, которых в Усть-Каменогорске немало. Более того, спортивное сооружение полностью приспособлено для того, чтобы настольным теннисом могли заниматься люди с ограниченными возможностями. В общем, Центр настольного тенниса станет еще одним объектом для развития и популяризации массового спорта в Восточном Казахстане.