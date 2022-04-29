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Законодательство РК
19:00 29.04.2022

Коллекционные монеты к 30-летию закрытия ядерного полигона в Семее выпустил Нацбанк

монеты SEMEI IADROLYQ POLIGONYNYŃ JABYLǴANYNA 30 JYL Фото: пресс-служба Нацбанка
Старт продажи коллекционных монет SEMEI IADROLYQ POLIGONYNYŃ JABYLǴANYNA 30 JYL из серии «Выдающиеся события и люди» объявлен 3 мая 2022 года, передает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Национального банка Казахстана, на реверсе монет SEMEI IADROLYQ POLIGONYNYŃ JABYLǴANYNA 30 JYL размещены стилизованные изображения в форме ядерного взрыва, состоящего из двух частей.

Левая часть выполнена в форме осколков, символизирующих историю ядерных испытаний, унесенные жизни и поломанные судьбы. Правая – в виде стилизованного изображения сухого дерева как символа пострадавшей природы. В высохшей кроне дерева – изображение зеленого листка, который трактуется как символ возрождения и надежды.Пресс-служба Нацбанка РК

коллекционные монеты

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Отмечается, что монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы с применением технологии нанесения эмали.

Масса монеты составляет 31,1 грамма, ее номинал – 500 тенге, тираж – 5 тыс. штук. Масса монеты из сплава нейзильбер составляет 11,17 грамма, она будет выпущена номиналом 100 тенге и тиражом 100 тыс. штук.

Напомним, 30 лет назад в истории независимого Казахстана было принято историческое решение о закрытии Семипалатинского ядерного полигона 29 августа 1991 года.

Оксана Житникова
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