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20:07 29.04.2022

Три человека погибли во время пожара на фабрике в Стамбуле

Пожар на фабрике Фото: ataambulans.com
Три человека погибли, девять пострадали во время пожара на фабрике в Стамбуле, сообщает Zakon.kz.

Возгорание произошло в промышленной зоне города, телеканал CNN Turk.

На место ЧП стянуты расчеты спасателей и машин скорой помощи.

О причинах возникновения пожара пока ничего не известно. Огонь перекинулся на лесной массив, расположенный неподалеку. Журналисты со ссылкой на очевидцев уточнили, что взрывов было несколько, и они следовали один за другим.

На месте работают десять пожарных машин, они продолжают прибывать. Пожар пока не ликвидирован. Прибывшие на место пожарные локализовали пламя. В данный момент работа на месте продолжается.

В районе возгорания густое задымление и ощущается резкий запах химикатов. Генеральная прокуратура Турции начала расследование причин происшествия.

Константин Вноровский
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