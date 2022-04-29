Три человека погибли во время пожара на фабрике в Стамбуле

Возгорание произошло в промышленной зоне города, телеканал CNN Turk.

На место ЧП стянуты расчеты спасателей и машин скорой помощи.

О причинах возникновения пожара пока ничего не известно. Огонь перекинулся на лесной массив, расположенный неподалеку. Журналисты со ссылкой на очевидцев уточнили, что взрывов было несколько, и они следовали один за другим.

На месте работают десять пожарных машин, они продолжают прибывать. Пожар пока не ликвидирован. Прибывшие на место пожарные локализовали пламя. В данный момент работа на месте продолжается.

В районе возгорания густое задымление и ощущается резкий запах химикатов. Генеральная прокуратура Турции начала расследование причин происшествия.