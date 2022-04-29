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20:39 29.04.2022

Еще один участок дороги перекроют в столице из-за ремонта

Перекрытие улицы в Нур-Султане Фото: Zakon.kz
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана предупреждает о начале среднего ремонта дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт столичного акимата, в связи с ремонтом с 29 апреля по 2 мая будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от Коргалжинского шоссе до улицы Сарайшык.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения ситуаций с затором на дорогах города.

В управлении принесли извинения и призвали горожан отнестись с пониманием к проведению ремонтных работ.

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