Еще один участок дороги перекроют в столице из-за ремонта

Как передает официальный сайт столичного акимата, в связи с ремонтом с 29 апреля по 2 мая будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от Коргалжинского шоссе до улицы Сарайшык.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения ситуаций с затором на дорогах города.

В управлении принесли извинения и призвали горожан отнестись с пониманием к проведению ремонтных работ.