20:39 29.04.2022
Еще один участок дороги перекроют в столице из-за ремонта
Фото: Zakon.kz
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана предупреждает о начале среднего ремонта дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра, сообщает Zakon.kz.
Как передает официальный сайт столичного акимата, в связи с ремонтом с 29 апреля по 2 мая будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от Коргалжинского шоссе до улицы Сарайшык.
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения ситуаций с затором на дорогах города.
В управлении принесли извинения и призвали горожан отнестись с пониманием к проведению ремонтных работ.