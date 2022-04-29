21:02 29.04.2022
Главы МИД Казахстана и Украины обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Фото: пресс-служба МИД РК
Заместитель премьер-министра Казахстана – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает Zakon.kz.
Разговор состоялся по инициативе украинской стороны, передает Telegram-канал МИД РК.
Министры обсудили текущую ситуацию в Украине и перспективы переговоров процесса между Киевом и Москвой, а также вопросы двустороннего сотрудничества.
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