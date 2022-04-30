Какие спортивные события смотреть в первые майские выходные

Устраивайтесь поудобнее и готовьтесь к настоящему заряду эмоций.

«Эвертон» — «Челси»

1 мая, 19:00

Какая же подборка матчей без любимого АПЛ. В 35-м туре встретятся ливерпульский «Эвертон», который находится на грани вылета, и лондонский «Челси», занимающий третью строчку в турнирной таблице. Их объединяет только общий партнер, международная беттинг-компания Parimatch. Казалось бы, здесь без сюрпризов, но это не значит, что игра будет скучной. «Ириски» выиграли только один из последних пяти матчей. Единственную победу им неожиданно подарил «Манчестер Юнайтед».

«Эвертону» придется показать все свои способности, чтобы остаться в турнире. Вопрос в том, готов ли «Челси», для которого матч не станет критически важным, столкнуться с загнанным в угол зверем.

«Сарыарка» — «Арлан»

30 апреля, 17:00

Финалисты чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой проведут решающую встречу за звание лучшего клуба в стране. Напоминаем, 27 апреля «Арлан» вырвал победу у «Сарыарки» и сравнял счет в серии финальных матчей до 3:3. Карагандинские «орлы» являются действующими чемпионами и победителями регулярного сезона-2022. От дубля их отделяет только один маленький шаг. Придаст ли это сил или прибавит нервов, зависит от команды и тренерского состава. Но обеим командам, несомненно, пригодится поддержка болельщиков.

UFC Fight Night

Орловский — Колье

1 мая, 5:00

Ветеран смешанных боев 43-летний Андрей Орловский проведет свою 38-ю схватку в UFC. За свою долгую карьеру в ММА белорусский спортсмен по прозвищу Питбуль участвовал в 53 боях с 33 победами и 20 поражениями. В UFC он дебютировал в 2000 году и уже через несколько лет завоевал чемпионский титул в тяжелом весе. Его выступления не раз получали награды и номинации за зрелищность. Несмотря на возраст, Орловский стремится поскорее вернуться в топ и получить титульный бой.

Против Питбуля выйдет 33-летний американец Джейк Колье с весьма любопытным стажем. В UFC Колье провел 10 боев с равным количеством побед и поражений, которые американец чередует. В последней схватке он одержал победу. Ожидает ли его поражение от Орловского или Колье удастся наконец запустить серию побед?

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 млн тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.