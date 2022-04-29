22:02 29.04.2022
Полицейский утонул в Костанайской области
Фото: Zakon.kz
28 апреля текущего года участковый инспектор Аулиекольского отдела полиции Костанайской области проводил рейдовые оперативно-профилактические мероприятия на закрепленном участке.
Когда он не вышел на связь, были организованы поиски. При обследовании местности в водоеме найдена автомашина, в салоне которой обнаружено тело участкового без видимых телесных повреждений.
В пресс-службе ДП Костанайской области рассказали, что в настоящее время по данному факту начаты досудебное расследование и служебная проверка.