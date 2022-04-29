22:36 29.04.2022
Гигантская свалка в Нью-Дели горит четвертый день
Фото: pixabay
Над столицей Индии уже четвертый день висит едкий дым, вызванный пожаром на гигантской загородной свалке. Пожарные не могут справиться с огнем, сообщает Zakon.kz.
Огонь охватил гору мусора высотой больше 17-этажного дома и площадью в 50 футбольных полей, передает India Today.
Пожар начался 26 апреля и, как заявил министр окружающей среды Гопала Рая, распространился на всю свалку из-за «халатности чиновников».
Отмечается, что возникновению пожара способствовала сильная жара. В некоторых частях Индии температура достигает 40 градусов по Цельсию.
Из-за едкого дыма практически не видно солнца. Тысячи людей, которые живут возле свалки и зарабатывают на переработке мусора, пытаются помочь пожарным потушить огонь.
Стоит добавить, что воздух в индийской столице считается самым грязным в мире.