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01:20 30.04.2022

WhatsApp позволит входить в один аккаунт с нескольких устройств

Подключать несколько устройств Фото: pixabay
WhatsApp работает над новой функцией регистрации смартфонов в качестве компаньона. Она позволит подключать к одному аккаунту одновременно несколько устройств, сообщает Zakon.kz.

Авторизация на новом устройстве не потребует смс-кода, а будет происходить по аналогии с веб-версией — сканированием штрихкода на основном устройстве, передает WABetaInfo.

Долгое время в WhatsApp существовало ограничение, из-за которого мессенджер мог быть запущен только на одном смартфоне. Летом прошлого года разработчики добавили возможность подключать учетную запись к нескольким (до четырем) устройствам. Однако дополнительные смартфоны таким образом подключать нельзя — только компьютеры, планшеты и «умные» экраны Portal.

Теперь опция появится и на смартфонах, и на планшетах. Поддерживаться будет до четырех девайсов. Например, с один профиль можно войти со смартфона, компьютера и планшета одновременно. Основным при этом останется смартфон.

Сроки запуска новой функции не называются. Как ожидается, это произойдет в ближайшие недели с выходом стабильной версии WhatsApp.

Константин Вноровский
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