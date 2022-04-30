ВОЗ и ЮНИСЕФ предупреждают о риске вспышек инфекционных заболеваний в мире

Ссылку на опубликованный информационный бюллетень дал ТАСС.

Речь идет об опасности появления серьезных эпидемий кори, высококонтагиозного вирусного заболевания, которое может затронуть «миллионы детей» в 2022 году.

Только в январе и феврале 2022 года в мире было зарегистрировано около 17 338 случаев заболевания корью, по сравнению с 9 665 случаями за первые два месяца 2021 года. Но цифры, скорее всего, выше, поскольку пандемия нарушила работу систем эпиднадзора.

Корь — очень заразное заболевание, которое может быть особенно опасно для детей раннего возраста и младенцев. Он распространяется быстрее, чем Эбола, грипп или COVID-19.

В пятерку стран с крупнейшими вспышками кори за последние 12 месяцев вошли Сомали, Либерия, Йемен, Афганистан и Кот-д'Ивуар. За этот период произошла 21 крупная вспышка.

Оба агентства ООН обеспокоены тем, что вспышки кори являются предвестниками вспышек других заболеваний.