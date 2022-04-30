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06:19 30.04.2022

США хотят переманить российских ученых и разработчиков, упростив им визовые требования

США Фото: pixabay
Администрация Джо Байдена запросила у Конгресса разрешение отменить для российских специалистов – соискателей рабочей визы в США требование подтверждения трудоустройства. Цель – переманить их на работу в Штаты, передает Zakon.kz.

Американцев интересуют специалисты в области науки, технологий, инженерии и математики из России. Как пишет ТАСС, инициатива была включена в запрос на выделение дополнительных средств на помощь Украине.

Отмечается, что в США рассчитывают переманить на работу у себя магистров и обладателей ученой степени с опытом работы в области полупроводников, космических технологий, кибербезопасности, перспективных технологий и компьютерных систем, ядерных технологий, искусственного интеллекта, разработки ракетных двигателей и других сферах.

Как уточняется, Белый дом рассчитывает в ближайшее время «ослабить высокотехнологичные ресурсы» РФ, а в долгосрочной перспективе – «подорвать инновационную базу» страны, укрепив при этом экономику и национальную безопасность США.

Елена Беляева
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