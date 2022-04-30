Пятилетнюю реставрацию Биг-Бена завершили в Лондоне

Как сообщила газета Mail Online, за пять лет был проведен основательный ремонт 96-метровой башни, часового и колокольного механизма. Западный циферблат, который выходит на Парламентскую площадь и Сент-Джеймсский парк, был остановлен в начале ремонта и снят с башни, чтобы предотвратить повреждение стрелок и механизма на время проведения ремонтных работ.

Временное устройство использовалось в течение последних лет, пока продолжались реставрационные работы, а оригинальный викторианский механизм вернули в эксплуатацию весной 2022 года.

В проекте участвовали часовые компании по всей Великобритании. Создатели проекта не вели подробных записей о том, как механизм был построен. В связи с чем возникло немало трудностей во время восстановительных работ. Отмечается, что во время Второй мировой войны немецкой бомбардировкой башне был нанесен значительный урон.

Всего на ремонт Биг-Бена потрачено около 80 млн фунтов стерлингов (более 44,5 млрд тенге).

Строительство башни высотой по проекту английского архитектора Огастеса Пьюджина завершили в 1858 году. Она является памятником Викторианской эпохи и входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2012 году в честь 60-летия правления королевы Елизаветы II башню назвали ее именем.