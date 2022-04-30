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07:19 30.04.2022

Обезболивающие лекарства могут вызвать хронический насморк – врач

препараты Фото: Zakon.kz
Врач и телеведущий Александр Мясников призвал быть осторожнее с рядом препаратов, так как они способны спровоцировать медикаментозный ринит, передает Zakon.kz.

В эфире телеканала «Россия 1» он отметил, что подобный насморк могут вызвать сосудосуживающие капли. Привыкание наступает при использовании капель более трех дней подряд. По словам доктора, зависимость может привести к длительному лечению ринита или даже к операции.

Обезболивающие препараты, в том числе аспирин, противозачаточные, многие препараты от давления могут тоже вызывать закладывание носа, – предупредил Мясников.

Как уточнил специалист, постоянная заложенность также может появиться при заболеваниях щитовидной железы или повышенной кислотности желудка. Эффективным способом лечения ринита он назвал промывание солевыми растворами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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