Обезболивающие лекарства могут вызвать хронический насморк – врач

В эфире телеканала «Россия 1» он отметил, что подобный насморк могут вызвать сосудосуживающие капли. Привыкание наступает при использовании капель более трех дней подряд. По словам доктора, зависимость может привести к длительному лечению ринита или даже к операции.

Обезболивающие препараты, в том числе аспирин, противозачаточные, многие препараты от давления могут тоже вызывать закладывание носа, – предупредил Мясников.

Как уточнил специалист, постоянная заложенность также может появиться при заболеваниях щитовидной железы или повышенной кислотности желудка. Эффективным способом лечения ринита он назвал промывание солевыми растворами.