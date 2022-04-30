07:19 30.04.2022
Обезболивающие лекарства могут вызвать хронический насморк – врач
Фото: Zakon.kz
Врач и телеведущий Александр Мясников призвал быть осторожнее с рядом препаратов, так как они способны спровоцировать медикаментозный ринит, передает Zakon.kz.
В эфире телеканала «Россия 1» он отметил, что подобный насморк могут вызвать сосудосуживающие капли. Привыкание наступает при использовании капель более трех дней подряд. По словам доктора, зависимость может привести к длительному лечению ринита или даже к операции.
Обезболивающие препараты, в том числе аспирин, противозачаточные, многие препараты от давления могут тоже вызывать закладывание носа, – предупредил Мясников.
Как уточнил специалист, постоянная заложенность также может появиться при заболеваниях щитовидной железы или повышенной кислотности желудка. Эффективным способом лечения ринита он назвал промывание солевыми растворами.
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