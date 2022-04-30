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08:14 30.04.2022

Более 50 человек погибли в результате взрыва в мечети в Кабуле

мечеть Фото: pixabay
Взрыв произошел 29 апреля в мечети Халифа Сахиб в районе улицы Дар-уль-Аман афганской столицы после молитвы, передает Zakon.kz.

Замминистра культуры и информации во временном афганском правительстве, сформированном захватившим власть в стране радикальным движением «Талибан» (запрещено в Казахстане), Забихулла Муджахид осудил взрыв. Как пишет ТАСС, он подчеркнул, что такие «зверские убийства» во время священного для мусульман месяца-поста Рамадан – это «дело рук кругов, не имеющих никакого отношения к исламу или стране».

Исламский Эмират Афганистан выражает свои глубочайшие соболезнования семьям погибших. Виновные в этом преступлении скоро будут найдены и наказаны, – написал Муджахид в Twitter.
Елена Беляева
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