Более 50 человек погибли в результате взрыва в мечети в Кабуле

Замминистра культуры и информации во временном афганском правительстве, сформированном захватившим власть в стране радикальным движением «Талибан» (запрещено в Казахстане), Забихулла Муджахид осудил взрыв. Как пишет ТАСС, он подчеркнул, что такие «зверские убийства» во время священного для мусульман месяца-поста Рамадан – это «дело рук кругов, не имеющих никакого отношения к исламу или стране».

Исламский Эмират Афганистан выражает свои глубочайшие соболезнования семьям погибших. Виновные в этом преступлении скоро будут найдены и наказаны, – написал Муджахид в Twitter.