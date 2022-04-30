Пожар разгорелся на мусорном полигоне в Мангистауской области

В настоящее время основной очаг пожара потушен. Чтобы не усугубить возникшие пожары, окрестности были окружены грунтом. Полностью задействованы личный состав службы по чрезвычайным ситуациям Мунайлинского района и коллектив ГКП «Мангистау жылу». Работает 20 единиц спецтехники. Аким Мунайлинского района Күман Кумискалиев

Отмечается, что ситуация находится под контролем. Опасности для жизни людей нет.