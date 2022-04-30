Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:26 30.04.2022

Пожар разгорелся на мусорном полигоне в Мангистауской области

степь Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Инцидент произошел ночью в селе Баянды Мунайлинского района, передает Zakon.kz.
В настоящее время основной очаг пожара потушен. Чтобы не усугубить возникшие пожары, окрестности были окружены грунтом. Полностью задействованы личный состав службы по чрезвычайным ситуациям Мунайлинского района и коллектив ГКП «Мангистау жылу». Работает 20 единиц спецтехники. Аким Мунайлинского района Күман Кумискалиев

Отмечается, что ситуация находится под контролем. Опасности для жизни людей нет.

Елена Беляева
Мангистауская область
Президент предложил референдум по изменениям в Конституцию
29.04.2022
Токаев поговорил с Путиным по телефону
29.04.2022
Курсы валют на выходные дни
29.04.2022
Китайский гороскоп на май: названы самые удачные дни
29.04.2022
Совсем не весенняя погода ожидает казахстанцев в выходные и праздничные дни
29.04.2022
Главная Топ LIVE Все