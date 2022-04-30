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Законодательство РК
10:35 30.04.2022

Момент кражи виски и шоколада из магазина в столице попал на видео

авто Фото: Zakon.kz
О краже дорогостоящего алкоголя в полицию сообщил владелец столичного магазина, расположенного на улице Абая, передает Zakon.kz.
Воспользовавшись отвлеченностью продавца, вор украл виски и шоколад «Мерси», после чего спрятал их под кофтой и не спеша покинул помещение. Сотрудниками Управления полиции района «Сарыарка» подозреваемый задержан. Им оказался 25-летний житель столицы, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Пресс-служба ДП Нур-Султана

В ходе следствия установлено, что подозреваемый в вечернее время намеренно пришел в магазин, чтобы украсть дорогой алкоголь, а потом его продать.

По данному факту проводится досудебное расследование. Устанавливается причастность задержанного лица к аналогичным преступлениям на территории столицы.

Полицейские рекомендуют владельцам торговых точек быть бдительными и внедрить комплекс мер защиты от краж в магазинах. Помимо электронных систем защиты, для обеспечения сохранности товара обязательна установка систем видеонаблюдения.

 

Елена Беляева
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