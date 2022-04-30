10:35 30.04.2022
Момент кражи виски и шоколада из магазина в столице попал на видео
Фото: Zakon.kz
О краже дорогостоящего алкоголя в полицию сообщил владелец столичного магазина, расположенного на улице Абая, передает Zakon.kz.
Воспользовавшись отвлеченностью продавца, вор украл виски и шоколад «Мерси», после чего спрятал их под кофтой и не спеша покинул помещение. Сотрудниками Управления полиции района «Сарыарка» подозреваемый задержан. Им оказался 25-летний житель столицы, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Пресс-служба ДП Нур-Султана
В ходе следствия установлено, что подозреваемый в вечернее время намеренно пришел в магазин, чтобы украсть дорогой алкоголь, а потом его продать.
По данному факту проводится досудебное расследование. Устанавливается причастность задержанного лица к аналогичным преступлениям на территории столицы.
Полицейские рекомендуют владельцам торговых точек быть бдительными и внедрить комплекс мер защиты от краж в магазинах. Помимо электронных систем защиты, для обеспечения сохранности товара обязательна установка систем видеонаблюдения.