Момент кражи виски и шоколада из магазина в столице попал на видео

Воспользовавшись отвлеченностью продавца, вор украл виски и шоколад «Мерси», после чего спрятал их под кофтой и не спеша покинул помещение. Сотрудниками Управления полиции района «Сарыарка» подозреваемый задержан. Им оказался 25-летний житель столицы, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Пресс-служба ДП Нур-Султана

В ходе следствия установлено, что подозреваемый в вечернее время намеренно пришел в магазин, чтобы украсть дорогой алкоголь, а потом его продать.

По данному факту проводится досудебное расследование. Устанавливается причастность задержанного лица к аналогичным преступлениям на территории столицы.