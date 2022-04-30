Казахстан планирует увеличить товарооборот с Кыргызстаном в два раза

Как сообщает пресс-служба правительства РК, во время встречи Смаилов уделил особое внимание вопросу наращивания товарооборота между двумя странами, который уже достиг отметки в 1 млрд долларов.

Очевидно, что это не предел, мы обладаем более значительным потенциалом. Теперь перед нами стоит новая задача – довести уровень взаимной торговли до 2 млрд долларов, — подчеркнул Смаилов.

Фото: primeminister.kz

По мнению премьер-министра РК, для достижения поставленной цели необходимо расширить товарную номенклатуру, активизировать работу по созданию индустриальных торгово-логистических комплексов, а также усилить меры по борьбе с теневым товарооборотом.

Фото: primeminister.kz

По итогам переговоров состоялось подписание протокола 10-го заседания Межправительственного совета, а также соглашения об учреждении ООО «GFC Bishkek». Соглашение предусматривает создание совместной компании при участии Центра зеленых финансов МФЦА и партнеров от Кыргызстана – ОАО «Айыл Банк», ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» и ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана». Создание совместной компании нацелено на региональное продвижение международного финансового центра «Астана» в Кыргызстане и Центрально-Азиатском регионе.