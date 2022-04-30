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Законодательство РК
11:31 30.04.2022

Таксиста из Талдыкоргана подозревают в разбойных нападениях на автозаправки

Мужчина с пистолетом Фото: pixabay
В ночь с 25 на 26 апреля в Талдыкоргане неизвестный в маске ворвался в помещение автозаправки и, угрожая женщине-кассиру пистолетом, завладел 70 тыс. тенге, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области, полицейские задержали 27-летнего местного таксиста.

Проверены предположительные маршруты его ухода. Произведена проческа расположенных вблизи жилых комплексов и дачных массивов. На одной из республиканских трасс оперативники обнаружили безрукавку, вязаную шапочку с прорезями для глаз и похищенную барсетку с оставленными впопыхах 10 тыс. тенге. В итоге нам удалось установить личность подозреваемого, оказавшегося 27-летним талдыкорганцем. Он занимается частным извозом на арендованной автомашине Toyota Camry.Заместитель начальника ДП Алматинской области Ельдар Абдикенов

Правоохранители также выяснили, что ранее, в ночь с 24 на 25 апреля, подозреваемый совершил разбойное нападение на одну из автозаправок в Ауэзовском районе Алматы. Молодой человек, также угрожая оружием, завладел наличностью в кассе АЗС.

При обыске автомашины задержанного был обнаружен револьвер РС-31 с шестью патронами, использованный им, предположительно, в обоих преступлениях. Оружие изъято и направлено на баллистическую экспертизу.

Подозреваемый водворен под стражу. Уголовное расследование по зарегистрированным фактам проводится по ст. 192 УК РК «Разбой». Задержанный мужчина тщательно проверяется на причастность к другим преступлениям с применением огнестрельного оружия.

Ирина Мишура
Алматинская область Алматы Талдыкорган
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