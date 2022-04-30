12:21 30.04.2022
Отсутствие аппетита по утрам может быть симптомом серьезных заболеваний – врач
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По словам специалиста, отказ от завтрака порой свидетельствует о нарушении в работе щитовидной железы или застое желчи, передает Zakon.kz.
Как пишет «Доктор Питер» со слов гинеколога-эндокринолога Екатерины Волковой, чувство голода по утрам могут притуплять поздний ужин и перекусы, переизбыток кофеина, а также тревожные и депрессивные состояния. Вместе с тем нежелание завтракать в ряде случаев сигнализирует о проблемах с желчным пузырем.
Сокращение желчного пузыря начинается при попадании пищи в желудок. Если желудок пуст и пассивен, желчь остается в пузыре, густеет, застаивается и постепенно может вызывать образование камней.Екатерина Волкова
Специалист также посоветовала людям, привыкшим обходиться без утреннего приема пищи, проверить работу щитовидной железы. Часто отсутствие аппетита связано со снижением функций этого органа.
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