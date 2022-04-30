Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:21 30.04.2022

Отсутствие аппетита по утрам может быть симптомом серьезных заболеваний – врач

Завтрак Фото: pixabay
По словам специалиста, отказ от завтрака порой свидетельствует о нарушении в работе щитовидной железы или застое желчи, передает Zakon.kz.

Как пишет «Доктор Питер» со слов гинеколога-эндокринолога Екатерины Волковой, чувство голода по утрам могут притуплять поздний ужин и перекусы, переизбыток кофеина, а также тревожные и депрессивные состояния. Вместе с тем нежелание завтракать в ряде случаев сигнализирует о проблемах с желчным пузырем.

Сокращение желчного пузыря начинается при попадании пищи в желудок. Если желудок пуст и пассивен, желчь остается в пузыре, густеет, застаивается и постепенно может вызывать образование камней.Екатерина Волкова

Специалист также посоветовала людям, привыкшим обходиться без утреннего приема пищи, проверить работу щитовидной железы. Часто отсутствие аппетита связано со снижением функций этого органа.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ирина Мишура
Россия Интересное
Токаев поговорил с Путиным по телефону
29.04.2022
Курсы валют на выходные дни
29.04.2022
Синоптики рассказали, какой будет погода в последний день апреля
29.04.2022
Вайнерам Шерниязову и Туребаеву продлили срок содержания под стражей на два месяца
29.04.2022
Сменят работу в 2022 году: названы три знака зодиака
29.04.2022
Главная Топ LIVE Все