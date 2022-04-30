Усиление безопасности планируется в праздники в Акмолинской области

Как сообщили в ДП Акмолинской области, круглосуточно автодороги, улицы и наиболее оживленные места будут контролировать экипажи патрульной полиции. Дополнительно будут введены пешие наряды, задействованы военнослужащие Национальной гвардии и комплексные силы полиции.

Перед усилением готовность личного состава и состояние служебного автотранспорта проверило руководство департамента полиции региона. У патрульных экипажей должны быть в наличии медицинские аптечки, огнетушители, знаки аварийной остановки. Автомобили оснащаются видеорегистраторами и другими необходимыми спецсредствами.