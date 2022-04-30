Движение по проспекту аль-Фараби в Алматы ограничат 1 мая из-за велопробега

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 1500 спортсменов-любителей, рассказали в пресс-службе акимата города.

Сбор велосипедистов состоится в 7:30 на территории БЦ «Нурлы Тау», в 8:00 запланирована регистрация и получение стартовых номерков. Стартует велопробег в 9:00.

Движение по пр. аль-Фараби будет ограничено 1 мая с 7:00 до 11:30, из-за чего на это время изменится схема движения некоторых автобусных маршрутов.