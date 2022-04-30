Молодежи Жамбылской области предоставят льготные жилищные кредиты

Руководитель управления по вопросам молодежной политики Серикбол Бериккожа выступил с докладом о ходе исполнения региональной программы.

Региональная программа «Аулиеата жастары» на 2021-2025 годы, направленная на развитие государственной молодежной политики в области, была принята решением областного маслихата (№50-12 от 15 октября 2020 года), утвержден план мероприятий.

План мероприятий состоит из 11 частей, 94 пунктов. На реализацию комплексного плана на пять лет предусмотрено 1,3 млрд тенге.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В прошлом году были проведены работы с целью контроля за эффективной реализацией программы. Выполнены 80 пунктов из 90, остальные запланированы на долгосрочную перспективу. К тому же, в июле этого года в рамках программы в качестве новой инициативы планируется запуск проекта по льготному кредитованию молодежи Жамбылской области. Проект направлен на обеспечение региональной молодежи доступным жильем и поддержку молодых семей. До сегодняшнего дня специальной программы по обеспечению молодежи и молодых семей жильем не было, – подчеркнул Бериккожа.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В целом, в очереди на жилье стоят 7140 молодых людей, на земельный участок – 10 787.

В прошлом году 318 молодых людей оформили ипотеку (395 в 2020 году).

Максимальная сумма кредитования в рамках проекта составляет 13 млн тенге сроком на 19 лет. Процентная ставка – 5%, первоначальный взнос – 5%.

Принять участие в программе могут граждане РК до 35 лет, в качестве основного участника может выступать один из супругов.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Глава управления сообщил, что государственные и бюджетные работники не могут принять участие в проекте, в приоритете платежеспособные молодые люди, не относящиеся к категориям других ипотечных программ.

Аким области подчеркнул важность правовой экспертизы некоторых механизмов программы.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Цель программы хорошая. Проект нужный. Однако стоит пересмотреть некоторые механизмы. Мы должны всесторонне проанализировать и принять правильное решение, чтобы между молодежью и другими желающими принять участие в программе не возникало недопонимания. Необходимо провести информационно-разъяснительные работы, – заявил глава региона и дал конкретные поручения ответственным лицам.