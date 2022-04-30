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Законодательство РК
13:05 30.04.2022

Молодежи Жамбылской области предоставят льготные жилищные кредиты

совещание Фото: пресс-служба акима Жамбылской области
В этом году молодым людям региона начнут выдавать льготные жилищные кредиты в рамках региональной программы «Аулиеата жастары». Однако будут свои требования. Об этом было сказано на совещании под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова, передает Zakon.kz.

Руководитель управления по вопросам молодежной политики Серикбол Бериккожа выступил с докладом о ходе исполнения региональной программы.

Региональная программа «Аулиеата жастары» на 2021-2025 годы, направленная на развитие государственной молодежной политики в области, была принята решением областного маслихата (№50-12 от 15 октября 2020 года), утвержден план мероприятий.

План мероприятий состоит из 11 частей, 94 пунктов. На реализацию комплексного плана на пять лет предусмотрено 1,3 млрд тенге.

акимат

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В прошлом году были проведены работы с целью контроля за эффективной реализацией программы. Выполнены 80 пунктов из 90, остальные запланированы на долгосрочную перспективу. К тому же, в июле этого года в рамках программы в качестве новой инициативы планируется запуск проекта по льготному кредитованию молодежи Жамбылской области. Проект направлен на обеспечение региональной молодежи доступным жильем и поддержку молодых семей. До сегодняшнего дня специальной программы по обеспечению молодежи и молодых семей жильем не было, – подчеркнул Бериккожа.

акимат

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В целом, в очереди на жилье стоят 7140 молодых людей, на земельный участок – 10 787.

В прошлом году 318 молодых людей оформили ипотеку (395 в 2020 году).

Максимальная сумма кредитования в рамках проекта составляет 13 млн тенге сроком на 19 лет. Процентная ставка – 5%, первоначальный взнос – 5%.

Принять участие в программе могут граждане РК до 35 лет, в качестве основного участника может выступать один из супругов.

акимат

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Глава управления сообщил, что государственные и бюджетные работники не могут принять участие в проекте, в приоритете платежеспособные молодые люди, не относящиеся к категориям других ипотечных программ.

Аким области подчеркнул важность правовой экспертизы некоторых механизмов программы.

совещание

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Цель программы хорошая. Проект нужный. Однако стоит пересмотреть некоторые механизмы. Мы должны всесторонне проанализировать и принять правильное решение, чтобы между молодежью и другими желающими принять участие в программе не возникало недопонимания. Необходимо провести информационно-разъяснительные работы, – заявил глава региона и дал конкретные поручения ответственным лицам.
Елена Беляева
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