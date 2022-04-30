Все неиспользуемые сельхозземли будут возвращены государству – МСХ РК
Как отметили в Минсельхозе, одна из важнейших задач ускоренного перехода на усовершенствованную систему контроля за использованием земель сельхозназначения – обеспечение нахождения земли в руках эффективного собственника.
Правительством проработана возможность использования космических снимков в качестве основания для выявления неиспользуемых земель. Закон, предусматривающий выявление неиспользуемых сельхозземель с применением космического мониторинга, был принят в 2019 году. В 2021 году космомониторингом была охвачена вся территория страны, по результатам чего в общей сложности выявлено 40,2 млн га неиспользуемых пастбищ.
Вместе с тем пастбищные угодья (порядка 90-95% земель, выявленных как неиспользуемые) не подлежат космическому мониторингу. Эффективность их применения определятся проводимыми расчетами: данными о количестве сельскохозяйственных животных, зарегистрированных в определенном районе, планах по развитию животноводства в этом районе и конкретном населенном пункте и т.д.
Действующая сегодня платформа Qoldau требует самостоятельного внесения границ земельных участков землепользователем. В ходе проводимой работы по определению неиспользуемых земель были выявлены факты, когда при самостоятельном внесении границ допускаются расхождения площади и границ угодий с данными в акте и постановлении.
В настоящее время действует следующий механизм принудительного изъятия неиспользуемых сельхозземель:
земельный инспектор на основании космомониторинга использования сельхозземель проводит профконтроль без выезда на место. Если на этом этапе выявляются нарушения, он направляет владельцу соответствующее уведомление. Дело об административном правонарушении при этом не возбуждается;
если указания по устранению нарушений не исполняются, проводится профконтроль с выездом на место. На этом этапе земельный инспектор выдает предписание об устранении нарушений сроком на один год. Владелец привлекается к административной ответственности;
далее, если ситуация не изменилась, материалы проверок направляются в органы госдоходов для начисления 20-кратного налогообложения по неиспользуемым земельным участкам;
проводится контрольная проверка. Если нарушения не устраняются, подается иск в судебные органы об изъятии земель.