Все неиспользуемые сельхозземли будут возвращены государству – МСХ РК

Как отметили в Минсельхозе, одна из важнейших задач ускоренного перехода на усовершенствованную систему контроля за использованием земель сельхозназначения – обеспечение нахождения земли в руках эффективного собственника.

Правительством проработана возможность использования космических снимков в качестве основания для выявления неиспользуемых земель. Закон, предусматривающий выявление неиспользуемых сельхозземель с применением космического мониторинга, был принят в 2019 году. В 2021 году космомониторингом была охвачена вся территория страны, по результатам чего в общей сложности выявлено 40,2 млн га неиспользуемых пастбищ.

Вместе с тем пастбищные угодья (порядка 90-95% земель, выявленных как неиспользуемые) не подлежат космическому мониторингу. Эффективность их применения определятся проводимыми расчетами: данными о количестве сельскохозяйственных животных, зарегистрированных в определенном районе, планах по развитию животноводства в этом районе и конкретном населенном пункте и т.д.

Действующая сегодня платформа Qoldau требует самостоятельного внесения границ земельных участков землепользователем. В ходе проводимой работы по определению неиспользуемых земель были выявлены факты, когда при самостоятельном внесении границ допускаются расхождения площади и границ угодий с данными в акте и постановлении.

В настоящее время действует следующий механизм принудительного изъятия неиспользуемых сельхозземель: