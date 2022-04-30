Основной вратарь сборной Казахстана не попадет на ЧМ по хоккею из-за травмы

Провели МРТ. К сожалению, он не поможет нам на этом чемпионате мира. Скорее всего, в ближайшее время ему будет сделана операция. Надеемся, что он восстановится к началу сезона, – цитирует наставника shaiba.kz.

В расширенном составе сборной помимо Никиты Бояркина представлены еще три вратаря: Андрей Шутов («Барыс»), Сергей Кудрявцев («Южный Урал»), Илья Румянцев («Арлан»).

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