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Законодательство РК
15:05 30.04.2022

Массовый забег военных состоялся в Нур-Султане

военные Фото: gov.kz
Мероприятие посвящено 30-летию образования Вооруженных сил страны. В нем приняли участие свыше тысячи военнослужащих, воспитанники столичного Военного колледжа и движения «Жас сарбаз», передает Zakon.kz.

Цель акции «Отан. Армия. Жас сарбаз» – популяризация здорового образа жизни, развитие массового спорта, а также воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма.

военные

Фото: gov.kz

Мероприятие подобного масштаба организовано в столице впервые. Массовый забег посвящен 30-летнему юбилею Вооруженных сил и 77-летию Великой Победы. В нем приняли участие не только военнослужащие, но и подрастающее поколение – будущие защитники Отечества, – отметил начальник Департамента воспитательной и идеологической работы МО РК Серик Бурамбаев.

военные

Фото: gov.kz

Участники преодолели дистанцию протяженностью более пяти километров от мемориального комплекса «Отан қорғаушылар» по проспектам Тәуелсіздік, Момышулы, улицам Сарайшык,  Туркестан и Достык до монумента «Астана-Байтерек».

военные

Фото: gov.kz

На финише для участников забега, жителей и гостей столицы прошел концерт творческих коллективов Национального военно-патриотического центра и Пограничной службы Комитета национальной безопасности.

Елена Беляева
Нур-Султан
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