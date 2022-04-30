Юношеская сборная Казахстана по теннису впервые пробилась на чемпионат мира

Как сообщает пресс-служба ФТК, первое очко в копилку нашей команды принес Дамир Жалгасбай: в невероятной по накалу игре он одолел своего соперника в трех сетах в трехчасовом матче.

Во втором матче победу праздновал Зангар Нурланулы, который разгромил своего оппонента.

Сборная Казахстана (Дамир Жалгасбай, Зангар Нурланулы, Даниель Тазабеков, капитан команды Сергей Квак) впервые в истории принесла стране путевку в финальный этап юниорского первенства мира.

Хочу поздравить всех казахстанцев с этой значимой победой. Парни показали сплоченность и бойцовский характер играть за страну. Хотел бы также отметить личную поддержку ребят президентом Федерации тенниса Казахстана Булатом Утемуратовым, – сказал после победы директор Академии «Team Kazakhstan» Тимур Акказиев.

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