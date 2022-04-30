15:10 30.04.2022
Юношеская сборная Казахстана по теннису впервые пробилась на чемпионат мира
Фото: ktf.kz
Исторический успех был достигнут на кортах в Индии, в квалификации зоны «Азия/Океания». Казахстанцы одержали волевую решающую победу над Таиландом 2:0 и завоевали путевку в финальный этап командного чемпионата мира, который пройдет осенью 2022 года, передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба ФТК, первое очко в копилку нашей команды принес Дамир Жалгасбай: в невероятной по накалу игре он одолел своего соперника в трех сетах в трехчасовом матче.
Во втором матче победу праздновал Зангар Нурланулы, который разгромил своего оппонента.
Сборная Казахстана (Дамир Жалгасбай, Зангар Нурланулы, Даниель Тазабеков, капитан команды Сергей Квак) впервые в истории принесла стране путевку в финальный этап юниорского первенства мира.
Хочу поздравить всех казахстанцев с этой значимой победой. Парни показали сплоченность и бойцовский характер играть за страну. Хотел бы также отметить личную поддержку ребят президентом Федерации тенниса Казахстана Булатом Утемуратовым, – сказал после победы директор Академии «Team Kazakhstan» Тимур Акказиев.
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