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15:10 30.04.2022

Юношеская сборная Казахстана по теннису впервые пробилась на чемпионат мира

теннис Фото: ktf.kz
Исторический успех был достигнут на кортах в Индии, в квалификации зоны «Азия/Океания». Казахстанцы одержали волевую решающую победу над Таиландом 2:0 и завоевали путевку в финальный этап командного чемпионата мира, который пройдет осенью 2022 года, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба ФТК, первое очко в копилку нашей команды принес Дамир Жалгасбай: в невероятной по накалу игре он одолел своего соперника в трех сетах в трехчасовом матче.

Во втором матче победу праздновал Зангар Нурланулы, который разгромил своего оппонента. 

Сборная Казахстана (Дамир Жалгасбай, Зангар Нурланулы, Даниель Тазабеков, капитан команды Сергей Квак) впервые в истории принесла стране путевку в финальный этап юниорского первенства мира.

Хочу поздравить всех казахстанцев с этой значимой победой. Парни показали сплоченность и бойцовский характер играть за страну.  Хотел бы также отметить личную поддержку ребят президентом Федерации тенниса Казахстана Булатом Утемуратовым, – сказал после победы директор Академии «Team Kazakhstan» Тимур Акказиев.

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Елена Беляева
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