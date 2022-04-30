Определился чемпион Казахстана по жекпе-жек

Акмолинскую область представили спортсмены федерации жекпе-жек и спортивного клуба ММА «Berkut».

Медаль высшей пробы в весовой категории 40 кг завоевал Қартай Санжар. «Серебро» в весе 55 кг у Мақсата Байдулаева. Бронзовыми призерами стали Мадияр Бисембаев (67 кг) и Майқы Сұлтан-Бейбарыс (59 кг).

Жекпе-жек – это наследие батыров, смешанные единоборства, возрожденный недавно национальный вид спорта, уходящий корнями в прошлые века. Отрадно, что за такой небольшой период в нашем регионе появилось уже несколько чемпионов, - рассказал генеральный директор Ассоциации боевых искусств Акмолинской области Жаслан Жантасов.

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