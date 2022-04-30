Крушение самолета Bek Air: КГА и ААК опровергли слова о косвенной вине пилота

29 апреля стало известно о завершении расследования крушения самолета под Алматы, произошедшего 27 декабря 2019 года. Комиссия установила, что авиакатастрофа могла произойти из-за отсутствия противообледенительной обработки.

После этого директор Департамента по расследованию происшествий на транспорте Болат Наурзалиев заявил о косвенной ответственности пилотов за крушение самолета.

Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана сегодня заявили, что «полагают некорректными, а также выходящими за рамки компетенции ряд его высказываний» и привели свои доводы.

Как пояснили в КГА, полет, который планируется или ожидается выполнять в предполагаемых или известных условиях обледенения на земле, начинается только в том случае, когда самолет прошел проверку на предмет обнаружения обледенения, и на нем, по мере необходимости, проведены работы по устранению/предотвращению обледенения.

Вместе с тем авиакомпании и аэропорты при противообледенительной обработке руководствуются глобальными стандартами, закрепляющими требования к процедурам, квалификации персонала, качеству противообледенительных жидкостей и т.д.

Аэропорты проходят ежегодный аудит со стороны обслуживаемых авиакомпаний на предмет соответствия требованиям указанных стандартов. Авиакомпании обязаны предоставлять поставщикам услуг требования к противообледенительной обработке эксплуатируемых воздушных судов, которые учитывают особенности каждого конкретного типа воздушного судна.

Относительно других заявлений органа расследования сообщаем, что отсылка на нормативно-правовые акты, согласно которым отмечается бездействие и халатность со стороны должностных лиц КГА, является некорректной информацией.

В ведомстве подчеркнули, что контроль за состоянием приаэродромной территории относится к задачам аэродромной службы аэропортов. Их специалисты должны не реже двух раз в год мониторить наличие на территории препятствий и сообщать о них в профильные органы в случае выявления.

Правила выдачи разрешений на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов, регламентируют порядок выдачи разрешений на осуществление вышеуказанной деятельности юридическим и физическим лицам, согласно поданному ими заявлению. Разрешение выдается на основании заключения постоянно действующей комиссии аэропорта, которая определяет степень влияния деятельности на безопасность полетов, но не выдает земельные участки для возведения объектов. КГА

В комитете добавили, что принятие решений о застройке территории, решений по выбору, предоставлению земельных участков на подведомственной территории, относятся к компетенции местных исполнительных органов, а профильное министерство еще до авиакатастрофы направляло соответствующие уведомления в адрес местных исполнительных органов.