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16:44 30.04.2022

Двое детей выпали из окон в Карагандинской области

Выпал из окна Фото: pexels
Один случай произошел в Караганде, другой в Сарани, сообщает Zakon.kz.

В Караганде четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа, передает instagram-издание «Патриот Караганды».

Пострадавший малыш находится в реанимации. У него выявлены множественные переломы, включая голени, сотрясение головного мозга, повреждения внутренних органов. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Второй случай произошел в городе Сарани. Трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа в микрорайоне Горняк.

Пострадавший мальчик 2019 года рождения доставлен к нам, в детскую областную больницу. Мальчик находится вместе с мамой под динамическим наблюдением. Областная детская больница в Караганде
Айсулу Омарова
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