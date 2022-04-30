Двое детей выпали из окон в Карагандинской области

В Караганде четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа, передает instagram-издание «Патриот Караганды».

Пострадавший малыш находится в реанимации. У него выявлены множественные переломы, включая голени, сотрясение головного мозга, повреждения внутренних органов. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Второй случай произошел в городе Сарани. Трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа в микрорайоне Горняк.