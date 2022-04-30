18:21 30.04.2022
Генпрокурор взял на контроль дело об избиении воспитанников спецучреждения в Актобе
Фото: sko.prokuror.gov.kz
Генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов отреагировал на факт применения насилия в отношении детей с синдромом Дауна в Актобе, сообщает Zakon.kz.
Twitter он написал, что возьмет ход следствия на контроль.
— Berik Asylov (@Asylov_GenPr) April 30, 2022
Применение насилия в отношении особенных детей бесчеловечно. По факту истязания детей работниками ЦСО г.Актобе будут приняты самые строгие меры. Начато расследование по ч.2 ст.110 УК, ход следствия взят на контроль.
Поручил проверить аналогичные учреждения.
Сигнал о совершении насилия в отношении несовершеннолетних воспитанников с ограниченными возможностями поступил в прокуратуру района Астана города Актобе 28 апреля текущего года.
После просмотра камер видеонаблюдения было выявлено, что сотрудники Центра неоднократно наносили побои несовершеннолетним воспитанникам.