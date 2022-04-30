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Законодательство РК
18:21 30.04.2022

Генпрокурор взял на контроль дело об избиении воспитанников спецучреждения в Актобе

Генпрокурор взял на контроль Фото: sko.prokuror.gov.kz
Генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов отреагировал на факт применения насилия в отношении детей с синдромом Дауна в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Twitter он написал, что возьмет ход следствия на контроль.

Сигнал о совершении насилия в отношении несовершеннолетних воспитанников с ограниченными возможностями поступил в прокуратуру района Астана города Актобе 28 апреля текущего года.

После просмотра камер видеонаблюдения было выявлено, что сотрудники Центра неоднократно наносили побои несовершеннолетним воспитанникам.

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