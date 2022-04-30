Генпрокурор взял на контроль дело об избиении воспитанников спецучреждения в Актобе

Twitter он написал, что возьмет ход следствия на контроль.

Применение насилия в отношении особенных детей бесчеловечно. По факту истязания детей работниками ЦСО г.Актобе будут приняты самые строгие меры. Начато расследование по ч.2 ст.110 УК, ход следствия взят на контроль.

Поручил проверить аналогичные учреждения. April 30, 2022

Сигнал о совершении насилия в отношении несовершеннолетних воспитанников с ограниченными возможностями поступил в прокуратуру района Астана города Актобе 28 апреля текущего года.

После просмотра камер видеонаблюдения было выявлено, что сотрудники Центра неоднократно наносили побои несовершеннолетним воспитанникам.