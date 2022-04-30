19:03 30.04.2022
Башар Асад издал указ об амнистии для террористов
Фото: kremlin.ru
Президент Сирии Башар Асад издал указ о всеобщей амнистии для граждан, занимавшихся террористической деятельностью, передает Zakon.kz.
Как сообщило агентство SANA, указ освобождает от уголовного наказания за террористические преступления, которые не привели к гибели людей, до 30 апреля 2022 года.
Уточняется, что за пострадавшими сохраняется право на возбуждение судебного иска.
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