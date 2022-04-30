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21:03 30.04.2022

Умер влиятельный футбольный агент Мино Райола

Умер Фото: Facebook/Mino Raiola
Футбольный агент Мино Райола умер в возрасте 54 лет, сообщает Zakon.kz.

Известие об этом, подписанное членами семьи агента, появилось в его Twitter.

С безграничной грустью мы вместе переживаем уход самого заботливого и потрясающего футбольного агента на свете. Мино боролся до самого конца с тем же усердием, с которым он проводил переговоры, защищая игроков, – говорится в заявлении.

28 апреля итальянские СМИ уже сообщали о смерти Райолы, который длительное время боролся с заболеванием легких и даже перенес операцию на них. Позже помощник Райолы, а затем и он сам опровергли заявления СМИ.

Райола представлял интересы более чем 20 широко известных в Европе футболистов, среди которых были такие звезды, как голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, нидерландский защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.

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