Ситуация в Украине: Макрон и Зеленский договорились, Германия не хочет платить за газ в рублях
Путин подписал указ о выплате по 10 тысяч рублей инвалидам и участникам ВОВ в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также в некоторых регионах Украины.
Кроме того, президент РФ распорядился обеспечить единовременные выплаты в 5 млн и 3 млн рублей лицам, командированным в ДНР и ЛНР, или их семьям в случае гибели или ранения.
Макрон и Зеленский договорились усилить гуманитарную помощь и поставки Украине оборонительного вооружения.
В Елисейском дворце сообщили, что Франция готова содействовать достижению соглашения о гарантиях безопасности Украины.
НАТО не видит риска применения Россией ядерного оружия в Украине. Информация о ядерном оружии скорее элемент психологического давления как на Украину, так и на страны НАТО, отметил замгенсека организации Мирча Джоанэ.
Германия не будет платить за поставки российского газа в рублях, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
Опасность того, что военные действия в Украине перекинутся на территорию Приднестровья, отступила, заявил депутат парламента непризнанной республики Андрей Сафонов.
В марте 2022 года экспорт товаров из Украины уменьшился на 52,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт сократился на 65,2%, сообщает Нацбанк Украины.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук утверждает, что 30 апреля прошел новый обмен пленными.
25 гражданских, включая 6 детей, вышли с завода «Азовсталь», передают российские СМИ.
Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына, находящийся на территории «Азовстали», записал обращение к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, где просит вывезти его вместе с солдатами в Турцию.