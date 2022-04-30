Ситуация в Украине: Макрон и Зеленский договорились, Германия не хочет платить за газ в рублях

Путин подписал указ о выплате по 10 тысяч рублей инвалидам и участникам ВОВ в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также в некоторых регионах Украины.

Кроме того, президент РФ распорядился обеспечить единовременные выплаты в 5 млн и 3 млн рублей лицам, командированным в ДНР и ЛНР, или их семьям в случае гибели или ранения.

Макрон и Зеленский договорились усилить гуманитарную помощь и поставки Украине оборонительного вооружения.

В Елисейском дворце сообщили, что Франция готова содействовать достижению соглашения о гарантиях безопасности Украины.

НАТО не видит риска применения Россией ядерного оружия в Украине. Информация о ядерном оружии скорее элемент психологического давления как на Украину, так и на страны НАТО, отметил замгенсека организации Мирча Джоанэ.

Германия не будет платить за поставки российского газа в рублях, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Опасность того, что военные действия в Украине перекинутся на территорию Приднестровья, отступила, заявил депутат парламента непризнанной республики Андрей Сафонов.