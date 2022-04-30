Мужчина погиб при пожаре в Акмолинской области

Пожар произошел в частном доме. Мужчина 1985 года рождения погиб, отравившись угарным газом. Еще один мужчина, 1961 года рождения, госпитализирован в больницу с ожогами средней степени. По словам медиков, состояние его стабильное.

Загорание произошло в частном жилом доме с переходом на хозяйственные постройки на общей площади 115 кв. м. Пожар локализован в 12:38 и полностью ликвидирован в течение 40 минут. Причина пожара устанавливается, на месте работают исследовательская пожарная лаборатория и оперативная следственная группа районного отдела полиции. Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Тушили пожар восемь сотрудников ДЧС и две единицы техники.