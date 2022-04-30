Боец UFC из России взял себе прозвище Qazaq

Отныне Дамир будет выступать в UFC как Qazaq, передает sports.ru.

Дамир Исмагулов с 2015 года является бойцом крупного российского промоушена M-1 Global, где в общей сложности одержал десять побед и потерпел одно поражение.

В мае 2017 года, выиграв техническим нокаутом у Максима Дивнича, он завоевал вакантный титул чемпиона M-1 в легкой весовой категории. Впоследствии дважды защитил полученный чемпионский пояс.

Находясь на серии из 11 побед, в 2018 году Исмагулов подписал долгосрочный контракт с крупнейшей бойцовской организацией мира Ultimate Fighting Championship. В дебютном поединке в октагоне UFC единогласным решением судей выиграл у австралийца Алекса Горджиса.

В 2019 году по очкам победил испанца Хоэля Альвареса и бразильца Тиагу Мойзиса.

Стоит отметить, что в мире ММА уже есть «Казах», и это экс-чемпион One Championship Кайрат Ахметов.

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