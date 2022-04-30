Вооруженный мужчина держал в заложниках своего трехлетнего сына в Чите

Полицейские сумели зайти в квартиру, вынести ребенка из дома и поместить его в реанимобиль, передает ТАСС.

Полицейские разделились на две группы. Первая поднялась по пожарной лестнице к квартире, а вторая выпилила дверь. Вооруженного мужчину – Алексея Докина – задержали и увезли в отдел полиции. Во время задержания у него случился эпилептический припадок.

Видео с места событий опубликовал telegram-канал ИА «Чита.Ру».

В настоящее время малыш в безопасности, а со злоумышленником работают прибывшие на место врачи. Отец более семи часов удерживал малыша в заложниках. Докин все это время рассылал сообщения друзьям, в которых говорил о желании убить жену и покончить с собой. Знакомые семьи шокированы случившимся, они утверждают, что пара вела тихую жизнь и прожила в браке 12 лет.