23:55 30.04.2022
Одиннадцатилетний казахстанец занял третье место в шоу «Голос. Дети»
Фото: 1tv.ru
Сагын Омирбайулы из команды Полины Гагариной спел в финале песню «Очи черные» и стал первым суперфиналистом. За него проголосовали 27,2% зрителей, сообщает Zakon.kz.
Второе место заняла 12-летняя подопечная Басты София Олареско. За нее отдали голоса 32,2% зрителей.
Победительницей проекта стала самая маленькая участница шоу, 8-летняя Аделия Загребина из команды Егора Крида. За девочку проголосовали 40,6% зрителей.