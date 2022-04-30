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23:55 30.04.2022

Одиннадцатилетний казахстанец занял третье место в шоу «Голос. Дети»

Шоу Голос Фото: 1tv.ru
Сагын Омирбайулы из команды Полины Гагариной спел в финале песню «Очи черные» и стал первым суперфиналистом. За него проголосовали 27,2% зрителей, сообщает Zakon.kz.

Второе место заняла 12-летняя подопечная Басты София Олареско. За нее отдали голоса 32,2% зрителей.

Победительницей проекта стала самая маленькая участница шоу, 8-летняя Аделия Загребина из команды Егора Крида. За девочку проголосовали 40,6% зрителей.

Константин Вноровский
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