Турция готова поддержать работу ООН по эвакуации в Украине – Эрдоган

Турция призывает Украину и Россию действовать со здравым смыслом и на основе примирения, также заявил Эрдоган. Он добавил, что Анкара продолжит свои усилия по преодолению этого кризиса и установлению мира, передает телеканал NTV со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проинформировал президента Эрдогана о своих контактах в Москве и Киеве. Президент Эрдоган заявил, что Турция готова оказать максимальную поддержку контактной группе под руководством ООН как по гуманитарной помощи, так и по вопросам эвакуации, - говорится в заявлении.

Эрдоган заявил также, что Турция продолжит «призывать Украину и Россию действовать со здравым смыслом и на основе примирения» и будет предпринимать усилия «по преодолению этого кризиса и установлению мира».

Генсек ООН 26 апреля посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. 28 апреля Антониу Гутерриш отправился в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время своего визита в генсек ООН предложил создать контактную группу в формате ООН—Россия—Украина для решения гуманитарных вопросов на Украине.