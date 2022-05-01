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00:04 01.05.2022

Турция готова поддержать работу ООН по эвакуации в Украине – Эрдоган

Турция готова поддержать работу ООН Фото: tccb.gov.tr
Турция готова оказать поддержку работе гуманитарной контактной группе ООН по Украине. Об этом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем, сообщает Zakon.kz.

Турция призывает Украину и Россию действовать со здравым смыслом и на основе примирения, также заявил Эрдоган. Он добавил, что Анкара продолжит свои усилия по преодолению этого кризиса и установлению мира, передает телеканал NTV со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проинформировал президента Эрдогана о своих контактах в Москве и Киеве. Президент Эрдоган заявил, что Турция готова оказать максимальную поддержку контактной группе под руководством ООН как по гуманитарной помощи, так и по вопросам эвакуации, - говорится в заявлении.

Эрдоган заявил также, что Турция продолжит «призывать Украину и Россию действовать со здравым смыслом и на основе примирения» и будет предпринимать усилия «по преодолению этого кризиса и установлению мира».

Генсек ООН 26 апреля посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. 28 апреля Антониу Гутерриш отправился в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время своего визита в генсек ООН предложил создать контактную группу в формате ООН—Россия—Украина для решения гуманитарных вопросов на Украине.

Константин Вноровский
Ситуация в Украине ООН Гутерриш Антониу Эрдоган Реджеп Тайип Турция
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