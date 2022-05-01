01:41 01.05.2022
Психолог рассказал о пользе ненависти к себе
Фото: pixabay
Психолог Роберт Энрайт сообщил, в чем польза ненависти к себе и как ею воспользоваться, сообщает Zakon.kz.
Так, по словам эксперта ненависть к себе помогает изменить поведение в лучшую сторону, если человек начнет работать над собой, пишет он на страницах Psychology Today.
Энрайт отметил, что ненависть к себе положительно влияет на формирование моральных установок и характера человека в целом.
Только склонные к самобичеванию и совестливости люди способны заметно вырасти над собой и преодолеть свои блоки. Если вас мучает совесть, надо помнить, что она просто делает свою работу. Отдайте себе должное за то, что она у вас есть. Психолог Роберт Энрайт
Первый этап процесса, по его словам, - это самоосуждение, после которой следует раскаяние и исправление ошибок.
Психолог также предупреждает, что не стоит слишком усердствовать в исправлении себя. Он советует быть к себе добрее, не требовать слишком многого и избегать преувеличенного самоосуждения.
Избегайте скрупулезности или чрезмерного перфекционизма, когда вы слишком суровы по отношению к себе. Психолог Роберт Энрайт
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