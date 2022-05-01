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Законодательство РК
06:22 01.05.2022

Карантинные ограничения ужесточают в Пекине из-за вспышки «омикрон-штамма»

Китай Фото: pixabay
Представитель Департамента торговли Пекина Дин Цзяньхуа заявил о том, что с 1 по 4 мая городским предприятиям общепита будет разрешена только доставка пищи, а обслуживание в кафе и ресторанах будет запрещено, передает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, с 5 мая жителям и гостям столицы Китая потребуется отрицательный тест на COVID-19, сделанный в течение 48 часов, вместе с подтверждением полной вакцинации, для входа во «все виды общественных мест и общественного транспорта».

Власти Пекина также заявили, что подготовили 4 тыс. больничных коек, которые обычно используются для пациентов с легкими симптомами коронавируса или без них, и ускоряют создание более крупных карантинных площадок.

Китай сообщил о более чем 10 700 случаев COVID за сутки внутри страны, большинство из которых произошло в Шанхае, двигателе экономики КНР. Пятидневные майские каникулы, как правило, являются одним из самых загруженных периодов путешествий в Китае, но ожидается, что всплеск случаев заболеваний COVID-19 в стране заставит людей оставаться дома.

Елена Беляева
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