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Законодательство РК
12:36 02.05.2022

Большегруз съехал в кювет на трассе в Мангистау

большегруз Фото: скриншот видео
ДТП произошло 28 апреля около 05:00 на 78-м километре автодороги Жетыбай – Жанаозен – Туркменистан, передает Zakon.kz.

Как пишет «Лада», водитель не справился с управлением.

На место прибыли медики, которые осмотрели водителя. На мужчину составлен протокол по ч. 1 ст. 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб», – рассказали в пресс-службе ДП региона.

Водителю грозит штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Елена Беляева
Мангистауская область
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