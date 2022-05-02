Большегруз съехал в кювет на трассе в Мангистау

Как пишет «Лада», водитель не справился с управлением.

На место прибыли медики, которые осмотрели водителя. На мужчину составлен протокол по ч. 1 ст. 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб», – рассказали в пресс-службе ДП региона.

Водителю грозит штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.