В Нур-Султане приживается порядка 90% высаживаемых деревьев

Специалисты объясняют, что есть ряд факторов, которые влияют на рост, развитие и приживаемость зеленых насаждений, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Так, необходимо учитывать и суровые климатические погодные условия. К примеру, деревья, высаженные по правильной технологии посадки и получающие нормированный уход, имеют процент отпада не более 5%.

Если учитывать компенсационную посадку, которая проводится строительными компаниями, то здесь процент отпада составляет порядка 11%, что тоже весьма неплохой показатель, учитывая резко континентальный климат города. В данном случае рост наблюдается из-за того, что стройкомпании зачастую используют некондиционный материал. Для того чтобы снизить процент отпада, акимат запретил стройкомпаниям самим непосредственно проводить компенсационную посадку, так как при посадке очень важно, чтобы эту работу проводили именно специалисты. Руководитель ТОО «Астана-Зеленстрой» Айбар Наурызали

Работы по озеленению проводятся специалистами во всех районах города, в том числе в жилых массивах, парках, общественных пространствах и др. К примеру, в ботаническом саду в прошлом году было высажено еще 5 тыс. деревьев, в текущем году планируется высадить еще 3 тыс. деревьев.

В городе также проводится системная работа по восстановлению существующих систем полива, оснащению локальными системами полива новых мест посадки.