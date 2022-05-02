Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
20:16 02.05.2022

В Нур-Султане приживается порядка 90% высаживаемых деревьев

Приживаются в столице Фото: Акимат города Нур-Султан
В текущем году в Нур-Султане планируется высадить около 1 млн зеленых насаждений, как и в прошлом году, в том числе в зеленом поясе города, сообщает Zakon.kz.

Специалисты объясняют, что есть ряд факторов, которые влияют на рост, развитие и приживаемость зеленых насаждений, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Так, необходимо учитывать и суровые климатические погодные условия. К примеру, деревья, высаженные по правильной технологии посадки и получающие нормированный уход, имеют процент отпада не более 5%.

Если учитывать компенсационную посадку, которая проводится строительными компаниями, то здесь процент отпада составляет порядка 11%, что тоже весьма неплохой показатель, учитывая резко континентальный климат города. В данном случае рост наблюдается из-за того, что стройкомпании зачастую используют некондиционный материал. Для того чтобы снизить процент отпада, акимат запретил стройкомпаниям самим непосредственно проводить компенсационную посадку, так как при посадке очень важно, чтобы эту работу проводили именно специалисты. Руководитель ТОО «Астана-Зеленстрой» Айбар Наурызали

Работы по озеленению проводятся специалистами во всех районах города, в том числе в жилых массивах, парках, общественных пространствах и др. К примеру, в ботаническом саду в прошлом году было высажено еще 5 тыс. деревьев, в текущем году планируется высадить еще 3 тыс. деревьев.

В городе также проводится системная работа по восстановлению существующих систем полива, оснащению локальными системами полива новых мест посадки.

Константин Вноровский
Нур-Султан
Налоговики отслеживают переводы госслужащих и их жен, превышающие $50 тысяч
03.05.2022
Нарушения на таможне — Генпрокуратура сообщила об ущербе государству на сотни млрд тенге
03.05.2022
Токаев подписал указ о переименовании Капшагая в Қонаев
03.05.2022
Сильный дождь с грозой и град ожидаются в Алматы
03.05.2022
Ливень, град и шквал ожидаются в горах Алматы
03.05.2022
Главная Топ LIVE Все