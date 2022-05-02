Трамп: При Байдене США пришлось «умолять о пощаде» Россию и ОПЕК

Бывший американский лидер, выступая перед своими сторонниками в штате Небраска, заявил, что «пять самых худших президентов в американской истории» вместе взятые «не смогли нанести тот ущерб, который нанес Джо Байден… только за 16 месяцев», передает РИА Новости.

Давайте взглянем на факты – цифры и результаты, которые невозможно отрицать. Я добился того, что галлон бензина стоил 1 доллар 87 центов. При них же (администрации Байдена) он стоил пять, шесть, семь – а на минувших выходных и вовсе восемь долларов в некоторых местах. Дональд Трамп