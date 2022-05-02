Ситуация в Украине: Индия выступает за диалог, компании ЕС не хотят платить за газ в рублях

Из Мариуполя эвакуировали еще 214 человек, в том числе 33 ребенка, сообщил штаб территориальной обороны самопровозглашенной ДНР.

Более 5,5 млн беженцев покинули Украину с 24 февраля – ООН.

По словам временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин, американское посольство вернулось во Львов. Диппредставительство в Киеве планирует возобновить работу к концу мая.

Индия выступает за диалог и мирное решение кризиса в Украине, заявил премьер-министр республики Нарендра Моди.

Еврокомиссия не располагает данными о том, что какие-либо компании в ЕС хотят платить за российский газ в рублях, заявила еврокомиссар Кадри Симсон.

Новый пакет санкций против РФ готовится, заявила французский министр Барбара Помпили.

Без импорта газа из России Германия едва ли продержится ближайшие две зимы, возможен ущерб экономике и промышленности, заявил глава E.ON, крупнейшей энергетической компании ФРГ.

Верховная рада Украины попросила США о признании России государством-спонсором терроризма.