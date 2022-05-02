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21:22 02.05.2022

Ситуация в Украине: Индия выступает за диалог, компании ЕС не хотят платить за газ в рублях

Ситуация в Украине 2 мая Фото: president.gov.ua
Верховная рада Украины попросила США о признании России государством-спонсором терроризма, готовится новый пакет санкций против РФ, передает Zakon.kz.

  • Из Мариуполя эвакуировали еще 214 человек, в том числе 33 ребенка, сообщил штаб территориальной обороны самопровозглашенной ДНР.

  • Более 5,5 млн беженцев покинули Украину с 24 февраля – ООН.

  • По словам временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин, американское посольство вернулось во Львов. Диппредставительство в Киеве планирует возобновить работу к концу мая.

  • Индия выступает за диалог и мирное решение кризиса в Украине, заявил премьер-министр республики Нарендра Моди.

  • Еврокомиссия не располагает данными о том, что какие-либо компании в ЕС хотят платить за российский газ в рублях, заявила еврокомиссар Кадри Симсон.

  • Новый пакет санкций против РФ готовится, заявила французский министр Барбара Помпили.

  • Без импорта газа из России Германия едва ли продержится ближайшие две зимы, возможен ущерб экономике и промышленности, заявил глава E.ON, крупнейшей энергетической компании ФРГ.

  • Верховная рада Украины попросила США о признании России государством-спонсором терроризма.

  • Министр экологии Франции Помпили заявил, что все страны ЕС единогласны в том, чтобы оплачивать поставки российского газа в евро.

Константин Вноровский
Россия Евросоюз Ситуация в Украине США Франция
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