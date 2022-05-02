В Бразилии стартовали XXIV летние Сурдлимпийские игры

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК

Торжественная церемония открытия летних Сурдлимпийских игр состоялась в бразильском городе Кашиас-ду-Сул. В соревнованиях примут участие 3500 спортсменов из 100 стран мира по 21 виду спорта.

На Сурдлимпийских играх среди спортсменов с поражением слуха Казахстан представляют 65 спортсменов, передает пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта.

Казахстанцы выступят в девяти дисциплинах: настольный теннис, плавание, каратэ-до, таэквандо, дзюдо, легкая атлетика, греко-римская и вольная борьба, бадминтон.

На торжественном мероприятии казахстанский флаг поднял чемпион 23-х Сурдлимпийских игр в Самсуне (Турция), призер чемпионата мира и многих международных турниров таэквондист Аян Абдраш.

Мне было поручено вывести флаг страны на таком крупном международном турнире. Это большая честь для меня. К Сурдлимпийским играм я готовился с максимальной самоотдачей. Думаю, что, приложив все усилия, я оправдаю возложенные на меня надежды. Аян Абдраш

Отметим, что на 23-х Сурдлимпийских играх в городе Самсун (Турция) национальная сборная Казахстана заняла 25-е общекомандное место, завоевав одну золотую, одну серебряную и пять бронзовых медалей.

На 24-х Сурдлимпийских играх страна возлагает большие надежды на соотечественников, отметил заместитель председателя комитета по делам спорта и физической культуры РК Бекболат Байжанов.

Это шестые летние Сурдлимпийские игры сборной Казахстана. Наши отечественные спортсмены занимали призовые места на предыдущих соревнованиях. Мы надеемся, что и в этот раз наша сборная покажет достойный результат. Приглашаем всех казахстанцев поболеть за наших спортсменов. Бекболат Байжанов

В целях поддержки сурдлимпийских видов спорта размер финансового вознаграждения со стороны государства был приравнен к Олимпийским и Паралимпийским играм. Это означает, что спортсмен, занявший первое место в соревнованиях, получит 250 тыс. долларов США. За второе место полагается 150 тыс. долларов, третье — 75 тыс., четвертое — 30 тыс., пятое — 10 тыс. и шестое — 5 тыс. долларов США.

Летние Сурдлимпийские игры продлятся до 15 мая.

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