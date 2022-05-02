Еврокомиссия обсудит шестой пакет санкций ЕС против России

Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, следует ли ожидать решения ЕС об эмбарго на российскую нефть, она лишь заявила, что ЕК «работает над очередным пакетом санкций».

По сообщениям европейских СМИ, в рамках шестого пакета санкций обсуждается дальнейшее расширение черного списка ЕС, отключение от SWIFT еще нескольких российских банков и возможное частичное эмбарго на поставки нефти из России, которое может быть введено только в отложенном режиме — не ранее чем с начала 2023 года.

Ранее ряд СМИ сообщал, что ЕС готовит поэтапное эмбарго на поставки российской нефти. По данным их источников, ЕС намерен предложить ввести запрет на российскую нефть к концу года, а до этого — постепенно вводить ограничения на импорт. Новый пакет мер ЕС будет включать санкции против Сбербанка и «высокопоставленных россиян», сообщали источники. Они также заявляли, что некоторые страны ЕС все еще выступают против запрета на импорт нефти из России.

В начале апреля Евросоюз опубликовал пятый пакет экономических и индивидуальных санкций в отношении России, предусматривающий эмбарго на поставки российского угля, древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и спиртных напитков, которое начнет действовать с августа 2022 года.